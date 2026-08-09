Ефимов: Эстакаду на шоссе Энтузиастов в Москве возвели в рекордные сроки

В Москве в рамках проекта улично-дорожной сети на шоссе Энтузиастов в районе пересечения со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом в рекордные сроки возвели эстакаду по основному ходу магистрали. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что движение по шоссе Энтузиастов не прерывали во время проведения работ. Политик добавил, что открытие эстакады позволит снизить нагрузку на участки этой дороги и прилегающие улицы

«Эстакаду возвели за десять месяцев с момента бурения скважин для свай под ростверки и опорные части эстакады до укладки асфальта и открытия. В рекордные сроки строители выполнили монтаж железобетонных балок пролетных строений эстакады: 70 балок весом до 50 тонн и длиной до 38,5 метра были смонтированы в течение 35 дней», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Уточняется, что до конца 2026 года запланировано ввести прилегающую улично-дорожную сеть и пешеходный переход. Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что общая протяженность улично-дорожной сети в рамках проекта составляет 3,6 километра. При этом он уточнил, что после открытия движения по эстакаде работы продолжат на пешеходном переходе в районе дома 51 на шоссе Энтузиастов и прилегающей к эстакаде улично-дорожной сети.

Проект предусматривает строительство и переустройство свыше 20 километров инженерных коммуникаций, в том числе сети электроснабжения, связи, наружного освещения, дождевой канализации и светофорных объектов. Отмечается, что между опорами искусственного сооружения проложат новые трамвайные пути, которые свяжут 3-ю Владимирскую улицу с улицей Сталеваров и продлят существующие маршруты, а также запустят новые.

В Мосгосстройнадзоре заявили, что инспекторы организации следили за ходом строительства дорожного сооружения, помогая застройщику предотвращать нарушения и обеспечивать надлежащее качество работ. Всего было проведено четыре выездные проверки, по результатам которых было оформлено заключение о соответствии объекта требованиям утвержденной проектной документации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин открыл новую эстакаду на шоссе Энтузиастов.