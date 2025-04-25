Ефимов: Эскалаторное оборудование установили в восточном вестибюле станции «Крымская»

Монтаж эскалаторного оборудования завершился в восточном вестибюле станции «Крымская» (Троицкая линия Московского метрополитена). Уже выполнен каркас будущих эскалаторов, а электродвигатели разместились в натяжной камере между платформой и наклонным ходом. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станция “Крымская” Троицкой линии метро находится в активной стадии строительства: готовы монолитные конструкции платформы, ведется монтаж подсистем для дальнейшей установки облицовочных панелей на колонны и путевые стены, а также устройство инженерных систем. В западном вестибюле на высоком уровне готовности устройство наклонных ходов будущих эскалаторов протяженностью 41 метр, а в восточном уже установлено эскалаторное оборудование», – отметил вице-мэр.

Новая станция находится между ЖК Донского района и путями МЦК. У «Крымской» будет два наземных вестибюля, а архитектурное решение основано на морской тематике.

По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, восточный вестибюль будет выходить к ЖК Донского района и расположится возле пересечения МЦК и Севастопольского проспекта. Эскалаторный наклон будет украшен изображениями парящих чаек.

По распоряжению столичного мэра Сергея Собянина особое внимание уделяется безопасности и качеству объектов метрополитена. В Мосгосстройнадзоре сообщили, что инспекторы уже провели 13 выездных проверок на предмет соответствия материалов и конструкций требования проекта и архитектурно-градостроительного решения. Следующая проверка состоится в мае 2025 года.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о будущем облике станции «Вавиловская» Троицкой линии метро.

