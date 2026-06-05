Ефимов: Еще один проект КРТ в Москве завершат до конца года

Ещё один проект комплексного развития территорий в российской столице предполагается завершить в 2026 году. Речь идет о строительстве жилого комплекса в рамках выполнения программы реновации в районе Зюзино на юго-западе города. Об этом проинформировал глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов. Он выступил на одной из площадок Петербургского международного экономического форума.

«На Одесской улице в районе Зюзино продолжается строительство первого жилого комплекса для целей программы реновации в рамках реализации проекта КРТ. В двух корпусах общей жилой площадью более 18 тысяч квадратных метров полностью завершили все монолитные работы, продолжают внутреннюю отделку и устройство фасадов. Сейчас готовность жилого комплекса составляет около 65 процентов. Завершить все работы планируют до конца года», – раскрыл детали заместитель мэра.

ЖК в рамках реализации проекта КРТ возводит по индивидуальному проекту городской оператор - Московский фонд реновации жилой застройки. Здание будет состоять из двух корпусов, соединенных общим нежилым одноэтажным строением. Прилегающая территория будет благоустроена, там появятся спортивные и детские площадки с пространством для отдыха. В шаговой доступности от объекта находится станция метро «Нахимовский проспект», неподалёку есть парк «Долина реки Котловки» и Коробковский сад с прудами.

Как отметили в Мосгосстройнадзоре, качество строительства домов по реновации гарантирует системная работа «Контроля Москвы». В данном случае, уже проведено пять выездных проверок с начала возведения комплекса.

Программа комплексного развития территорий в бывших промышленных зонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках предусматривает создание комфортных пространств, которые интегрируют в общегородскую структуру. Сейчас в Москве на разных этапах проработки и реализации запущен 421 проект КРТ совокупной площадью более 4,5 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

