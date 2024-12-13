Ефимов: Единый контактный центр обработал более 220 тысяч обращений с 2017 года

Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы обработали свыше 220 тысяч запросов с начала его открытия в марте 2017 года. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего за более чем 7,5 года в Единый контактный центр поступило свыше 220 тысяч обращений разной тематики. Так, около 30 тысяч запросов направили застройщики по теме предоставления государственных услуг в строительной сфере, а более 123 тысяч – жители по вопросам реализации программы реновации», – отметил Ефимов.

По его словам, в ЕКЦ также поступило свыше 11 тысяч запросов по теме, как будет застраиваться и развиваться та или иная территория в столице. Единый контактный центр является справочно-консультационной службой, с помощью которой москвичи могут оперативно получить информацию планируемых и строящихся объектах, программе реновации и этапах реализации строительного проекта.

Глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что самым популярным вопросом, с которым жители обращаются в ЕКЦ, является программа реновации. С начала 2024 года специалисты приняли свыше 16 тысяч запросов по этой теме. По словам Овчинского, активнее всего за консультацией обращались жители востока столицы: в этом году из этого округа поступило более трех тысяч заявок в ЕКЦ. Вместе с тем, чаще всего москвичи интересовались сроками переселения участников программы реновации.

Кроме того, специалистам контактного центра задают вопросы о ходе строительства на стартовых площадках, порядке получения квартиры в домах по программе реновации и услугах сервиса «Переезд по программе реновации». В день ЕКЦ принимает до 160 обращений, из них 88% по телефону. Сотрудники работают индивидуально с каждым обращением и стараются ответить на все интересующие жителя вопросы.

Программа реновации жилья была утверждена в августе 2017 года. Она затронула порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Только за прошлый год в городе было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил нарастить темпы реализации программы реновации в два раза.

