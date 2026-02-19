Ефимов: Дворец бильярда появится в Мневниковской пойме в Москве
В Мневниковской пойме на северо‑западе Москвы появится здание Дворца бильярда. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Здание будет располагаться рядом с Тереховским прудом и по форме напоминать бильярдный стол. Его площадь составит 9,8 тысячи квадратных метров.
«В прошлом году открыли Ледовый дворец, особенностью которого стал навес в форме острия конька. Продолжается строительство Международной хоккейной академии Александра Овечкина, также планируется возвести теннисный центр и спортивный тренировочный центр ЦСКА», - отметил Ефимов.
Рядом с Дворцом бильярда разместятся конноспортивный комплекс, многофункциональный комплекс, жилой комплекс «Остров» и другие объекты недвижимости общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.
По словам министра правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, здание получит плавную форму и лаконичное фасадное решение с геометрическим паттерном из треугольников. Окна выполнят в виде иллюминаторов или лунок — как отсылка к бильярдным шарам. Контражурную подсветку обеспечат за счет перфорации на фасаде и встроенных систем освещения RGB с разными сценариями.
«Возведение Дворца бильярда в Мневниковской пойме – это еще один масштабный инвестиционный проект, реализуемый в Москве при поддержке города. Для этих целей выделен участок площадью 2,37 гектара», - добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Для удобства горожан построят 200‑метровый мост, который соединит восточную часть поймы и парк «Фили», а также обеспечит пешеходную связь со станцией метро «Терехово» Большой кольцевой линии.
Помимо спортивных объектов, на территории Мневниковской поймы возведут образовательные учреждения на 2,6 тысячи школьных и дошкольных мест. Также обустроят две набережные с пешеходными дорожками, детскими и смотровыми площадками.
О планах строительства Дворца бильярда ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.
