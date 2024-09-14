Ефимов: Две новых школы и детский сад открылись в Новой Москве

Рабочие возводят образовательные учреждения в Новой Москве за счет внебюджетных источников и по городской Адресной инвестиционной программе. Так, к началу нового учебного года в районе Внуково был введен в эксплуатацию детский сад, а в районе Щербинка открылись две новые школы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Сразу две школы ‒ в жилых комплексах на улицах Уточкина и Логинова ‒ приняли первых учеников 2 сентября. С их открытием почти две тысячи детей в ТиНАО будут обеспечены учебными местами и смогут получить качественное образование. В жилом комплексе на улице Василия Аксенова начал работу детский сад на 350 мест. Все объекты переданы в городскую систему образования», ‒ заявил вице-мэр.



В качестве застройщика жилых комплексов, где появились образовательные учреждения, выступала группа «Самолет».



По словам главы столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в новых школах появились учебные кабинеты по робототехнике, а также лабораторно-исследовательские комплексы, где ребятам преподают точные науки. Здесь учащиеся могут ставить эксперименты и проводить опыты по биологии, физике и химии, а также изучать схемотехнику и микроэлектронику и заниматься моделированием.



В детском саду для воспитанников предусмотрены групповые ячейки с раздвижными перегородками, музыкальный зал, бассейн с душевыми и два физкультурных зала. Также маленькие москвичи могут посещать различные кружки.



В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заявил, что инспекторы следили за строительством образовательных учреждений и на основании проверок оформили заключения о соответствии объектов проектной документации и выдали разрешения на их ввод в эксплуатацию. Площадь школ на 750 и на 1200 мест составила 13 и 18 тысяч «квадратов» соответственно, а площадь детсада — 4600 квадратных метров, отметил он.



Всего, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Новой Москве будут построены 42 образовательных учреждения до конца 2025 года.

