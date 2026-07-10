Ефимов: Два ЖК построили по программе реновации на востоке Москвы

Два дома суммарной площадью более 95 тысяч квадратных метров возвели по программе реновации ветхого жилья на востоке Москвы. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Всего на востоке столицы в программу реновации включены 1062 жилых объекта старого фонда – это самое большое количество из всех округов. Переселение здесь затрагивает более 209,6 тысячи человек. Уже возведено свыше 80 домов по программе реновации. В их число входят две новостройки, которые появились в районах Новогиреево и Гольяново. В зданиях обустроены 1636 квартир, их жилая площадь превышает 95 тысяч квадратных метров», – добавил Ефимов.

Из 1636 квартир 21 приспособлена для маломобильных москвичей, а места общего пользования как в самом доме, так и на прилегающей территории спроектированы с учетом принципов безбарьерной среды.

Четырехсекционный новый дом возвели на Свободном проспекте (район Новогиреево), также дом из двух корпусов построили на Амурской улице (район Гольяново).

По словам представителей столичного Департамента градостроительной политики, дома построены по монолитной технологии с использованием качественных материалов и современных инженерно-технических решений. Во всех квартирах уже выполнен ремонт.

На нежилых первых этажах откроются пункты выдачи заказов, кафе, магазины и другие коммерческие помещения.

В свою очередь в Мосгосстройнадзоре заявили, что в ходе строительства двух домов было проведено 10 выездных проверок качества объема работ и примененных материалов.

Всего по программе реновации переезд в новое жилье начали порядка 286 тысяч москвичей, построено свыше восьми миллионов квадратных метров жилья. Фонд реновации занял первое место в России по объему введенного жилья в 2025 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постройке в Щербинке по реновации трехсекционного 11-этажного монолитного ЖК с использованием технологии объемно-блочного домостроения. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

