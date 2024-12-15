Ефимов: Два земельных участка реорганизуют по программе КРТ в СЗАО

По программе комплексного развития территорий будут реорганизованы два земельных участка суммарной площадью 8,11 га в районах Южное Тушино и Покровское-Стрешнево (СЗАО), проект решения размещен на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка между Строительным и Походным проездами общей площадью 8,11 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Здесь планируется строительство современного жилого квартала для целей программы реновации и иных нужд города. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 28 миллиардов рублей. Его реализация позволит создать 580 новых рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Реорганизуемые участки находятся во 2-м Тушинском проезде и Походном проезде. Поблизости также находятся станция Трикотажная МЦД, МКАД и Волоколамское шоссе.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что порядка 130,6 тысячи «квадратов» жилья будут построены в рамках программы реновации, на нежилых первых этажах будут находиться службы бытового сервиса, кафе и магазины. В Походном проезде будет построен колледж площадью свыше 33 тысяч «квадратов». Кроме того, строители организуют улично-дорожную сеть, озеленят и благоустроят прилегающую территорию.

Министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский добавил, что в новостройках по программе реновации общая площадь квартир составит почти 84,9 тысячи «квадратов», а ключи от нового жилья получат около 3 000 москвичей. Во всех жилых помещениях будет выполнена готовая улучшенная отделка.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

