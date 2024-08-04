Ефимов: Два участка в Гагаринском районе столицы реорганизуют по программе КРТ
Неэффективно используемые участки в Гагаринском районе Москвы изменят по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Два участка в Гагаринском районе общей площадью 1,02 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Там планируется строительство жилья для целей программы реновации и других нужд города. Вложения в проект оцениваются более чем в 3 млрд рублей. По итогам редевелопмента участков будет создано более 70 рабочих мест», – отметил Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в рамках проекта возведут более 18,7 тысячи квадратных метров жилья по реновации. К тому же, будут построены рестораны, кафе, магазины и офисы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят детские и спортивные площадки.
В рамках реализации программы КРТ на территориях бывших промышленных зон возводятся многофункциональные кварталы. Сейчас в столице реализуются 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru