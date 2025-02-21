Ефимов: Два участка в Даниловском районе реорганизуют по программе КРТ

В Москве произведут редевелопмент участков земли общей площадью 2,24 га в Даниловском районе по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка на Павловской улице общей площадью 2,24 га входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. В ходе редевелопмента здесь появится многофункциональное пространство с жилыми, общественно-деловыми и социальными объектами. Всего на территории возведут 54,5 тысячи квадратных метров различной недвижимости», - отметил Ефимов.

По его словам, объем вложений в проект составит 13,4 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 70,8 млн рублей. В результате свыше 570 новых вакансий будет создано в этом районе столицы.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на этих участках возведут новые многоквартирные дома, в том числе, по реновации площадью 47,7 тысячи «квадратов».

По словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, строительство новых домов позволит переселить около одной тысячи жителей столицы.

В настоящее время в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью порядка 4,2 тысячи га. Работа ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

