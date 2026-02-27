Ефимов: Два участка реорганизуют по проекту КРТ в районе Ивановское

Земельные участки суммарной площадью 1,51 га реорганизуют по проекту комплексного развития территории (КРТ) в районе Ивановское (ВАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Столица продолжает вести системную работу по обновлению жилого фонда и повышению качества городской среды, в том числе и в рамках программы КРТ. Один из таких проектов планируется реализовать на востоке столицы в районе Ивановское, где проведут редевелопмент двух участков общей площадью 1,51 гектара. На одном из них возведут новостройку общей площадью 29,2 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации. На первом этаже разместятся объекты торгово-бытового обслуживания, что позволит создать более тридцати рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Участок на улице Сталеваров расположен поблизости от Новогиреевского пруда, рядом находится МКАД. В свою очередь площадка в Напольном проезде окружена жилым кварталом рядом с Ивановским лесопарком. Поблизости расположены поликлиники, детские сады, школы и прочие социальные объекты, а также станция метро «Новогиреево» и Терлецкий лесопарк.



Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, жилой дом на Напольном проезде расположен на участке площадью 0,81 га. Суммарная площадь квартир превышает 13,6 тысячи квадратных метров, в них переселятся 420 человек. Кроме того, проектом предусмотрены стоянка на 155 автомобилей и подземный паркинг на 97 машино-мест. Кроме того, рабочие выполнят благоустройство территории на участке площадью 0,7 га на улице Сталеваров.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются порядка 400 проектов КРТ суммарной площадью около 4500 га.

