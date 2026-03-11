Ефимов: Два участка реорганизуют по проекту КРТ в Бабушкинском районе

Два участка суммарной площадью 8,28 га будут реорганизованы в Бабушкинском районе (СВАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил эаммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Бабушкинском районе в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) планируется реорганизовать два участка площадью 3,03 и 5,25 га. Там построят около 170 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 150 тысяч “квадратов” – дома для реализации программы реновации. Еще свыше 19 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловой центр и объекты востребованной инфраструктуры. В результате реализации проекта в районе будет создано около 600 дополнительных рабочих мест», – отметил вице-мэр.



Участки находятся на Енисейской улице, в районе со сложившейся инфраструктурой: рядом расположены кафе, магазины, медучреждения, колледж, детсады и школы, а также зеленая зона вдоль реки Яузы и станция метро «Бабушкинская».



Как уточнили в Департаменте градостроительной политики Москвы, площадь квартир по программе реновации в новых ЖК составит порядка 90 тысяч квадратных метров, новое жилье получат около 2800 москвичей. Рядом также построят коммунальную базу для ГБУ «Жилищник Бабушкинского района» на участке площадью 1,48 га и многоуровневый паркинг на 220 машино-мест. Кроме того, в новом общественно-деловом центре выделят пять помещений для судебных участков мировых судей. Все объекты будут безвозмездно переданы городу.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются почти 400 проектов КРТ суммарной площадью около 4500 га.

