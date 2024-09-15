Ефимов: Два участка реорганизуют инвесторы на востоке Москвы
В Москве на торги выставлены права на реорганизацию двух участков в районе Ивановское. О деталях проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"В столице принято решение о комплексном развитии двух участков общей площадью 2,4 гектара в районе Ивановское. В ближайшее время право на их редевелопмент выставят на аукцион" – рассказал он.
Общие вложения в проект оцениваются в 7,9 миллиарда рублей, ежегодно бюджет города будет получать 197 миллионов рублей. Также уточняется, что город получит 450 дополнительных рабочих мест. Отмечается, что в районе запланировано строительство 45 тысяч "квадратов".
Так, по словам министра правительства Москвы, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на участках возведут жилье общей площадью более 34 тысяч квадратных метров, появятся здесь и офисные здания, физкультурный комплекс и многофункциональный центр.
Ранее мэр города Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии двух участков на востоке столицы. В настоящее время в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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