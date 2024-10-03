Ефимов: Два проекта КРТ реализуют на части бывшей промзоны «Серп и Молот»
В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в районах Лефортово и Нижегородский на месте бывшей промзоны «Серп и Молот» возведут более 175 тысяч квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В течение четырех-пяти лет с начала реализации проектов на участках общей площадью свыше 6,2 гектара возведут почти 175,7 тысячи квадратных метров различной недвижимости», – рассказал он.
По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать около двух тысяч рабочих мест.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на одной из частей бывшей промзоны намерены построить жилой микрорайон и деловой квартал. Помимо прочего на этой территории появится жилье для расселения в рамках реновации и социальные объекты.
«Среди важных для района Лефортово объектов – школа и детский сад, взрослая и детская поликлиники, а также гостиница», – пояснил он.
На данный момент идет разработка проектов планировки территорий. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, особое внимание намерены уделить созданию многофункционального пространства, которое будет отвечать потребностям комфортной и безопасной жизни.
Программа КРТ позволяет создавать многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон. На данный момент на разной стадии реализации в столице находится 236 подобных проектов, их проработка ведется по поручению мэра города Сергея Собянина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru