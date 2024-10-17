Ефимов: Два проекта КРТ реализуют на части бывшей промзоны Хапиловка
На территории бывшей промышленной зоны Хапиловка вблизи станций метро «Преображенская площадь», «Семеновская» и платформы МЦК Измайлово реализуют два проекта комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках комплексного развития части бывшей промзоны Хапиловка на четырех участках общей площадью около девяти гектаров операторы КРТ возведут 93,4 тысячи квадратных метров различной недвижимости», - заявил он.
По словам Ефимова, сроки реализации проектов варьируются от четырех до пяти лет. Вложения в строительство оценивают в 9,8 миллиарда рублей. Работы на территории позволят создать около 400 рабочих мест.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на территории бывшей промзоны намерены построить современное жилье и коммунальные объекты.
«Все площадки благоустроят и озеленят, а также проложат новые дороги», – добавил он.
Программа КРТ позволяет создавать на месте неэффективно используемых участков многофункциональные городские кварталы. На данный момент в столице реализуется 236 подобных проектов. Их проработка ведется по поручению мэра города Сергея Собянина.
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