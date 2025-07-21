Ефимов: Два проекта КРТ реализованы в ТиНАО и Щукине

В первые полгода 2025 в рамках реализации двух проектов комплексного развития территорий (КРТ) было сдано в эксплуатацию более 90 тысяч кв. метров недвижимости, в том числе новостройки в Новой Москве и столичном районе Щукино. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице за период с января по июнь 2025 года ввели в эксплуатацию около 90,3 тысячи квадратных метров недвижимости на территориях комплексного развития. В рамках двух проектов КРТ, реализуемых инвесторами в Троицком и Северо-Западном административных округах, сдали восемь современных жилых корпусов. Пять из них расположены вблизи деревни Яковлево Троицкого округа, где в рамках проекта КРТ строится новый микрорайон, еще три – в Щукине на месте бывшей промзоны “Октябрьское Поле”», – рассказал вице-мэр.

Большая часть застройки пришлась на район Щукино, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Там застройщик сдал три корпуса нового жилого комплекса общей площадью более 73,1 тысячи «квадратов», уточнил он. По его словам, на северо-западе столицы появятся дома, рассчитанные на одну тысячу квартир.

Все этапы строительства контролировались городом, а контроль над проектами осуществлял Мосгосстройнадзор. На каждом этапе инспекторы проверяли качество возводимых конструкций и применяемых материалов. Инвесторы получили разрешения на ввод зданий в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 302 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эту работу контролирует мэр Сергей Собянин.

