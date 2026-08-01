Ефимов: Два объекта образования в рамках МаИП построят в Москве

Москва подписала с инвесторами соглашения о строительстве крупных образовательных учреждений в восточной и юго‑западной частях города в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В целях развития социальной инфраструктуры столицы город выделил инвесторам два участка общей площадью около 5 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов по строительству образовательного комплекса и школы. Объекты появятся в Восточном и Юго-Западном административных округах. Согласно договорам, площадь двух учреждений может превысить 50 тысяч квадратных метров», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Учреждения смогут принимать 2,2 тысячи школьников и 250 детей дошкольного возраста. Объекты расположатся в Восточном и Юго‑Западном административных округах.



Механизм МаИП, действующий в столице с 2016 года, представляет собой особый формат партнёрства города с бизнесом и девелоперами. Проекты социального профиля помогают создавать нужную инфраструктуру и поддерживают сбалансированное развитие мегаполиса.



По словам министра правительства Москвы и главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьёвой, на Амурской улице в районе Гольяново под образовательный объект выделено более 3,3 гектара. Здание площадью свыше 33 тысяч квадратных метров объединит школьное и дошкольное отделения: оно рассчитано на 1,2 тысячи учащихся и 250 воспитанников. Ещё один участок — 1,6 гектара на улице Поляны в Южном Бутове — предоставлен для строительства школы на тысячу мест. Площадь этого здания, согласно договорённостям, достигнет примерно 17 тысяч квадратных метров.



За период свыше десяти лет под реализацию МаИП город передал в аренду 1270 гектаров земли. С 2016 года завершено 138 масштабных инвестпроектов, 24 из которых связаны со строительством образовательных учреждений, сообщили в Градостроительном комплексе столицы.



Проекты, претендующие на статус МаИП, должны быть ориентированы на развитие городской среды. К ним относят строительство школ, больниц, культурных и спортивных объектов, деловых центров, а также прокладку новых дорог и создание промышленных площадок.

