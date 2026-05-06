Ефимов: Два московских проекта получили награды архитектурной премии IADA

Награды международной архитектурной премии International Architecture & Design Awards (IADA) 2026 получили проекты Национального космического центра имени В.В. Терешковой и велопешеходного моста в районе Нагатинский Затон. Об этом заявил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Два градостроительных проекта Москвы получили международное признание на премии IADA 2026. Проект велопешеходного моста через Нагатинский затон завоевал “платину” в категории “Арки, мосты, путепроводы и шлюзы”. А проект Национального космического центра имени первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой удостоился серебряной награды в категории “Высотные здания и небоскребы”. Такое признание – результат системной работы и внимательного отношения к градостроительному проектированию. Мы последовательно развиваем среду, где важны не только внешний облик, но и функциональность, удобство и технологичность решений», — сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Награда подтвердила, что столичные проекты отвечают актуальным требованиям городского развития и архитектуры.



По словам представителей Департамента градостроительной политики, отмеченные наградами проекты не только отличаются выразительной архитектурой, но и действительно полезны для города. «Для нас важно, чтобы архитектура работала на человека, а не только визуально впечатляла. Международное признание подтверждает, что Москва — один из лучших городов для жизни», — отметили в департаменте.



Велопешеходный мост соединил разделенные водоемом части района и улучшил доступ к станции метро. При его строительстве использовалась инженерная схема с диагональными опорами. Пространство разделено на велосипедную и пешеходную зоны. Мост украшен продуманной подсветкой, а в центре моста размещена зона отдыха.



Национальный космический центр имени В.В. Терешковой площадью 276 тысяч квадратных метров находится на территории Центра имени М.В. Хруничева на западе Москвы. Центральным элементом стала напоминающая ракету 47-этажная башня, а кровля высотной части выполнена в форме логотипа «Роскосмоса». Галерея протяженностью более 500 метров соединяет блоки низкоэтажной части.

