Ефимов: Два бизнес-центра построят в Тимирязевском районе
Два многофункциональных комплекса появятся в Тимирязевском районе в составе транспортного узла «Петровско-Разумовская», уже согласована их архитектурная концепция. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
Деловые центры построят на Дмитровском шоссе и в Локомотивном проезде. Между корпусами построят закрытый конкорс, соединяющий остановки наземного транспорта, станции МЦД и метрополитена.
«На севере Москвы в составе одного из ключевых транспортных хабов появятся сразу два современных бизнес-центра. Многофункциональный комплекс в Локомотивном проезде расположится на участке площадью около 1,5 гектара, на Дмитровском шоссе – на территории в 1,4 гектара. Суммарная поэтажная площадь зданий составит 100 тысяч квадратных метров и почти 75 тысяч квадратных метров соответственно. В бизнес-центрах обустроят современные офисные пространства с панорамными окнами. На первых этажах разместятся помещения для стрит-ретейла. На прилегающей территории создадут пешеходные маршруты, разместят веранды, зоны для коворкинга и отдыха», – добавил Ефимов.
Фасады бизнес-центров будут выполнены с использованием витражного остекления и металлических ламелей. Эффект закручивающейся пластики удастся достичь благодаря объемам без острых углов.
Деловые центры высотой 41 и 28 этажей будут новой точки притяжения для горожан и предпринимателей. Кроме того, проект предусматривает устройство наземного и подземного паркингов, включая машино-места с электрозарядками. Также рабочие благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
В качестве девелопера выступает компания PIONEER, а архитектурную концепцию разработало бюро «Кляйневельт архитектен».
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