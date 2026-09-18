Ефимов: Два бизнес-центра построят в Тимирязевском районе

Два многофункциональных комплекса появятся в Тимирязевском районе в составе транспортного узла «Петровско-Разумовская», уже согласована их архитектурная концепция. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Деловые центры построят на Дмитровском шоссе и в Локомотивном проезде. Между корпусами построят закрытый конкорс, соединяющий остановки наземного транспорта, станции МЦД и метрополитена.

«На севере Москвы в составе одного из ключевых транспортных хабов появятся сразу два современных бизнес-центра. Многофункциональный комплекс в Локомотивном проезде расположится на участке площадью около 1,5 гектара, на Дмитровском шоссе – на территории в 1,4 гектара. Суммарная поэтажная площадь зданий составит 100 тысяч квадратных метров и почти 75 тысяч квадратных метров соответственно. В бизнес-центрах обустроят современные офисные пространства с панорамными окнами. На первых этажах разместятся помещения для стрит-ретейла. На прилегающей территории создадут пешеходные маршруты, разместят веранды, зоны для коворкинга и отдыха», – добавил Ефимов.