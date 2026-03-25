Ефимов: Дома по реновации в Москве будут возводиться меньше чем за полгода

В столице стремятся сократить срок строительства новых домов в рамках реализации программы реновации до четырех-пяти месяцев. Этого удастся добиться с помощью внедрения префаб-технологий крупномодульного домостроения. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Это эксперимент и пилот, который показал жизнеспособность такой технологии. Более того, мы видим потенциал к сокращению уже достигнутого срока строительства реновационных домов. Четыре-пять месяцев — абсолютно реалистичное время для подобного рода зданий. Мы будем этого добиваться за счет того, что более глубоко отделанные модули будут приходить и еще меньшее количество строительно-монтажных работ будет выполняться непосредственно на стройке», — указал он.



По его словам, рабочим останется только соединить модули между собой, что уже было продемонстрировано в пилотном доме на улице Гарибальди, который был сдан с отделкой уже через шесть с половиной месяцев, добавил он.



Вице-мэр подчеркнул, что при такой схеме снижается необходимое число строителей в три-четыре раза, а по некоторым позициям даже в пять раз. Ефимов также заявил, что московские технологии при возведении домов помогают в среднем сократить все сроки сдачи по городу с текущих 14-16 месяцев до 12-14.



Уточняется, что производство крупномодульных комплексов осуществляется на столичном комбинате группы «МонАрх», открытом в 2025 году. Его проектная мощность — 450 тысяч кв м в год, после выхода на которую город получит 2,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

