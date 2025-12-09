Ефимов: Дома по реновации построят в рамках проекта КРТ на северо-западе Москвы
Ещё три участка реорганизуют в российской столице в рамках городского проекта комплексного развития территории. Они расположены в районе Хорошево-Мневники на северо-западе мегаполиса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Проект КРТ, проработанный в Новохорошевском проезде, предусматривает редевелопмент трех неэффективно используемых участков общей площадью 1,2 гектара. Они находятся рядом с территориями, где ранее утвердили стартовые площадки под строительство жилья по программе реновации. На включенных в границы проекта КРТ двух участках также возведут многоквартирные дома для реализации городской программы. Общая площадь новостроек превысит 28,7 тысячи квадратных метров. Реализация проекта займет пять лет», – уточнил заммэра.
Рядом с данными локациями есть вся необходимая инфраструктура - школы, детские сады, детская поликлиника, магазины, аптеки. Неподалеку расположена станция «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро.
После строительства трёх домов по реновации на двух участках свои жилищные условия в них улучшат около 550 москвичей. Прилегающую территорию новостроек благоустроят, там обустроят детские и спортивные площадки. Как сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, третий участок отведут под благоустройство и организацию удобной улично-дорожной сети».
Программа комплексного развития территорий запущена в Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина. Она охватывает бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки. Там формируют привлекательные пространства, которые органично включаются в общегородской ландшафт. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации запущено 336 проектов КРТ общей площадью более 4200 гектаров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Потребление увеличилось: Чем обернулось ограничение продаж алкоголя в Вологде
- Песков: В Кремле знают о жалобах детей на блокировку Roblox
- Арктическую и Дальневосточную ипотеки расширили на вторичное жилье
- Депутат Смолин призвал государство «вложиться» в инженерное образование
- Подвох или экономия: Ювелиры заступились за «пустые» золотые украшения
- Минобороны РФ подтвердило крушение военно-транспортного самолета Ан-22
- Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ
- Без маржи: Москвичей напугали массовым закрытием ресторанов
- Во Вьетнаме россиянка погибла при падении камней на туристический автобус
- «Сопоставимо с кино»: Почему в России растут цены билетов на мюзиклы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru