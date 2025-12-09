Ефимов: Дома по реновации построят в рамках проекта КРТ на северо-западе Москвы

Ещё три участка реорганизуют в российской столице в рамках городского проекта комплексного развития территории. Они расположены в районе Хорошево-Мневники на северо-западе мегаполиса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект КРТ, проработанный в Новохорошевском проезде, предусматривает редевелопмент трех неэффективно используемых участков общей площадью 1,2 гектара. Они находятся рядом с территориями, где ранее утвердили стартовые площадки под строительство жилья по программе реновации. На включенных в границы проекта КРТ двух участках также возведут многоквартирные дома для реализации городской программы. Общая площадь новостроек превысит 28,7 тысячи квадратных метров. Реализация проекта займет пять лет», – уточнил заммэра.

Рядом с данными локациями есть вся необходимая инфраструктура - школы, детские сады, детская поликлиника, магазины, аптеки. Неподалеку расположена станция «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро.

После строительства трёх домов по реновации на двух участках свои жилищные условия в них улучшат около 550 москвичей. Прилегающую территорию новостроек благоустроят, там обустроят детские и спортивные площадки. Как сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, третий участок отведут под благоустройство и организацию удобной улично-дорожной сети».

Программа комплексного развития территорий запущена в Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина. Она охватывает бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки. Там формируют привлекательные пространства, которые органично включаются в общегородской ландшафт. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации запущено 336 проектов КРТ общей площадью более 4200 гектаров.

