Ефимов: Дома для программы реновации возведут на западе столицы по проекту КРТ

На западе Москвы реорганизуют четыре неэффективно используемых участка общей площадью 3,16 гектара, для последующего строительства там жилых домов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

«Четыре участка на западе столицы входят в один проект комплексного развития территорий. На площади 3,16 гектара планируется возвести жилье для программы реновации. Вложения в проект оцениваются почти в 29 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 148 млн рублей» - отметил заместитель мэра.

Он также добавил, что благодаря проекту в Можайском районе Москвы появится более 300 новых вакансий.

В настоящее время на этой территории расположены офисы, склады и магазины.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что площадь нового жилья, возведенного на месте устаревших объектов, превысит 83 тысячи квадратных метров. Первые этажи домов отведут под размещение нежилых помещений, где смогут разместится магазины, кафе, а также студии и кружки по интересам. Территорию озеленят и установят площадки для занятия спортом.

