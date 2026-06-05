Ефимов: Дом по реновации в Москве строят за 14-16 месяцев

Дом в рамках реализации программы реновации в российской столице строят в среднем менее чем за полтора года. Такие параметры раскрыл ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Во многом наращивать темпы [строительства по программе реновации] позволяют современные технологии. <…> Сегодня с применением префаб-технологий уже построено более 100 домов по программе реновации. За последние полтора-два года нам удалось более чем вдвое сократить сроки строительства. Если сейчас средний срок возведения дома составляет 14-16 месяцев, то целевой ориентир - 12-14 месяцев», - отметил заммэра.

Ефимов также обратил внимание на рекорд в плане времени строительства дома по реновации. Корпус на улице Гарибальди был полностью возведен по технологии крупномодульного строительства всего за 6,5 месяца. Заммера также отметил абсолютно новый подход к архитектурной составляющей по сравнению с типовой массовой застройкой прошлых лет. Каждый проект разрабатывается индивидуально, учитывая особенности района и городской среды.

Например, уже утвержденные проекты в разных районах предусматривают дома-башни с прямоугольными фасадами и стилобатной частью с коммерческими помещениями на первых этажах. Фасады некоторых домов украсят вертикальные барельефы, в других архитектурный облик подчеркнут карнизы на этажах и по периметру кровли зданий.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего она охватывает 5176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает порядка 1 млн москвичей.

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