Ефимов: Доходный дом Депре на Петровском бульваре отреставрируют

В Москве намерены отреставрировать объект культурного наследия «Доходный жилой дом Е.А. Депре», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Работы затронут фасады здания, входные группы и балконы, а также чердачные помещения и кровлю. В порядок приведут и подъезды дома», – пояснил он.

Согласно проекту капитального ремонта, будут расчищены поверхности на лестничных клетках и площадках. Также декоративные покрытия и элементы, включая лепнину, вручную очистят от слоев старой краски, и восстановят поврежденные участки с помощью отливки недостающих фрагментов по подлинным деталям.

В свою очередь глава Москомэкспертизы, входящей в Комплекс градостроительной политики и строительства российской столицы, Иван Щербаков рассказал, что в подъездах намерены воссоздать по историческим сведениям деревянные оконные заполнения и выправить металлические элементы лестниц.

«Современные парадные и тамбурные двери разберут, а вместо них установят дубовые коробки и полотна с бронзовой фурнитурой», – сообщил он.

Помимо прочего специалистам предстоит ремонт архитектурных элементов на фасаде здания. Как уточнил заместитель генерального директора ФКР Москвы Евгений Чуищев, сперва декоративные элементы полностью восстановят, а затем обновят штукатурный слой с последующей окраской.

