Ефимов: До конца 2027 года в Москве построят более 30 спортобъектов

До конца 2027 года в Москве построят 36 спортивных объектов, часть из которых будет создана с привлечением инвесторов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что для привлечения жителей города к активному образу жизни в Москве развивают спортивную инфраструктуру. По словам Ефимова, в настоящий момент в столице реализуют 30 таких проектов.

«В 2025 году планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Северное Измайлово площадью примерно 10 тысяч квадратных метров. Он расположен внутри жилого массива и даст возможность жителям района заниматься спортом рядом с домом. На следующий год намечено окончание строительства трех спорткомплексов с бассейнами в районах Левобережный, Лосиноостровский и Москворечье-Сабурово», - сообщил заммэра.

Он также объяснил, что для строительства новых спортобъектов применяют высококачественные материалы, технологичную вентиляцию и системы очистки воды и воздуха.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что спортивную инфраструктуру развивают в разных районах города. По его словам, на юго-западе Москвы на Южнобутовской улице в скором времени введут в эксплуатацию ФОК, общая площадь которого составит свыше пяти тысяч квадратных метров. В 2026 году также намечено завершение строительства крупного объекта с бассейном и гаражом площадью более 20 тысяч квадратных метров в Останкинском районе Москвы, добавил Овчинский.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман объявил, что бизнесмены могут арендовать участки для строительства по итогам торгов или получить их без проведения аукциона, если планируемый объект соответствует критериям реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Он заявил, что на территории Мневниковской поймы построят Международную академию хоккея Александра Овечкина, площадь объектов в которой составит более 43 тысяч квадратных метров.

При этом руководитель Департамента гражданского строительства города Рафик Загрутдинов отметил, что в Бирюлеве Восточном на Липецкой улице появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерным залом предельной площадью до восьми тысяч квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на 2025–2027 годы запланировано завершение строительства 36 спортобъектов.