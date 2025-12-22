Ефимов: До 2030 года в Москве запустят 31 станцию метро

К 2030 году в Москве планируется открыть 31 новую станцию метро. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.



«Принимая решение о строительстве метро в том или ином районе, мы смотрим на то, есть ли там потенциал развития или стройка жилых кварталов», — пояснил Ефимов.

По его словам, сейчас основные силы сосредоточены на трёх линиях — Рублёво‑Архангельской, Бирюлёвской и Троицкой.

Ефимов также отметил, что городские власти активно работают над ускорением темпов строительства: для этого внедряют современные технологии и оптимизируют применяемые инженерные решения.

