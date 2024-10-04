Ефимов: Для трамваев в районе ВДНХ построят дополнительный путь

В Москве разрабатывают планировку дополнительных трамвайных путей от Продольного проезда до проспекта Мира в районе ВДНХ, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, сегодня на действующем участке трамвайной линии проходят сразу три востребованных маршрута: № 11, 17 и 25.

«Два из них ‒ № 11 и 25 ‒ следуют в прямом направлении, а № 17 для поворота налево ожидает проезда трамваев № 11 и 25. Строительство третьего дополнительного пути обеспечит беспрепятственный проезд трамваев разных направлений», ‒ пояснил Ефимов.

По данным специалистов Института Генплана Москвы, дополнительный путь сократит время проезда для маршрута № 17. В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что строительства третьего дополнительного пути предусматривает также устройство нового места остановки транспорта с приподнятой платформой и пандусом для дополнительного удобства пассажиров.

Разделение трамвайных маршрутов разных направлений является основным мероприятием для повышения пропускной способности узла.

