Ефимов: Для реализации МаИП в Москве выделили 10 участков в 2025 году

Около 100 га земли выделила Москве для реализации 10 масштабных инвестпроектов (МаИП) в 2025 году. Площади земельных участков составили от шести до 19 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В 2025 году город выделил для реализации масштабных инвестиционных проектов 10 крупных участков размером от шести до 19 гектаров. В общей сложности их площадь составляет 97,7 га. Это практически 50 процентов всей выделенной в прошлом году под реализацию масштабных инвестиционных проектов земли. Там построят объекты здравоохранения, спорта, культуры, а также промышленности. Площадки находятся в Западном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Северо-Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах. Наибольшее число крупных участков, выделенных в 2025 году в рамках МаИП, было предоставлено под промышленные объекты», – отметил вице-мэр.



МаИП — один из основных инструментов развития экономики Москвы. Так, порядка 14 га было выделено для развития спортивной инфраструктуры. В частности, планируется построить спортивно-оздоровительную базу в Солнцеве.



Современная инфраструктура активно развивается в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Так, в 2025 году в рамках МаИП было запущено строительство производственных корпусов по изготовлению светопрозрачных и фасадных конструкций, пищевых технопарков и завода по выпуску лекарственных средств суммарной площадью свыше 319 тысяч квадратных метров. Ввод объектов в эксплуатацию позволит создать более 4500 рабочих мест.



Реализация МаИП нацелена на укрепление экономического потенциала, развитие производств, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, с 2022 года для инвесторов действует льготная арендная ставка — один рубль в год. Она также добавила, что в 2025 году в Краснопахорском районе выделили два участка для создания производств.

Кроме того, фармацевтическое предприятие возведут на Афанасовском шоссе (Северный район) на площади свыше 15 га. За пять лет инвестор должен будет построить объект суммарной площадью 109 тысяч квадратных метров и запустить производство. Новое предприятие позволит стабильно снабжать медучреждения и аптечные сети лекарствами и оптимизировать логистические процессы.

