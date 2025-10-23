Ефимов: Длина тоннеля между станциями «Новомосковская» и «Сосенки» превысит 1,6 км

Длина левого перегонного тоннеля от станции «Новомосковская» до станции «Сосенки» составит свыше 1,6 километра, прокладывать его начал тоннелепроходческий механизированный комплекс «Ольга». Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Длина тоннеля от действующей станции “Новомосковская” до будущей станции “Сосенки” превысит 1,6 километра. Перед метростроителями стоит сложная задача, так как часть пути тоннелепроходческого комплекса “Ольга” пройдет под руслом реки. Расстояние между тоннелем и дном реки Сосенки составит около 5,5 метра. Это будет один из самых тонких и контролируемых участков проходки», – отметил вице-мэр.



Комплекс «Ольга» способен работать в разных типах грунтов, в том числе в водонасыщенных песках и суглинках. Минимизация деформации окружающего грунта и контроль давления на заводе обеспечивают безопасность выполняемых работ.



По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, комплекс «Ольга» проложил порядка 11 километров тоннелей: от станции «Мневники» до станции «Народного ополчения», от «Лухмановской» и «Косина» до «Улицы «Дмитриевского», а также от «Жулебино» до «Лермонтовского проспекта» и так далее.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин дал старт проходке левого перегонного тоннеля от станции «Новомосковская» до станции «Сосенки» Троицкой линии метро. Он также заявил, что в 2026-2028 годах ожидается ввод в эксплуатацию одного электродепо, 13 станций и 26,9 километра линий.



Южный участок Троицкой линии метро длиной около 17 км соединит Троицк и Коммунарку в 2029 году. Откроются станции «Троицк», «Ватутинки», «Кедровая», «Десна», «Ракитки» и «Сосенки». По окончании строительства Троицкая линия станет основой транспортного каркаса ТиНАО и крупнейшим радиусом метро за МКАД.

