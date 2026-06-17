Ефимов: Девять ЖК построили на месте снесенных по реновации домов в СЗАО

Девять новых жилых домов возвели по программе реновации ветхого жилья на месте снесенных зданий в СЗАО. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Программа реновации предусматривает поэтапное переселение жителей. На месте сноса объектов старого жилого фонда возводят новостройки, куда впоследствии переезжают москвичи. Сейчас в Северо-Западном административном округе на месте старых домов построили девять жилых комплексов, которые соответствуют современным стандартам качества, безопасности, энергоэффективности и комфорта. С начала реализации программы реновации во всех округах столицы возведено уже более 110 таких зданий», — добавил Ефимов.

Старые дома сносят по технологии «умный снос», что позволяет сократить вредное воздействие на экологию и уменьшить объем строительного мусора.

По сведениям представителей Департамента градостроительной политики, три новых здания построили в Северном Тушине, по два ЖК — в Южном Тушине и Хорошево-Мневниках, по одному — в Митине и Щукине. Каждый дом построен по принципу безбарьерной среды. На нежилых первых этажах находятся помещения для городских организаций, предприятий сферы услуг и магазинов.

За качеством строительства следят инспекторы «Контроля Москвы». Всего специалистами Мосгосстройнадзора было проведено свыше 60 выездных проверок качества материалов и работ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

