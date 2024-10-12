Ефимов: Девять учреждений образования построили инвесторы в Москве в 2024 году

С начала 2024 года в Москве инвесторы по договорам участия построили три школы и шесть детских садов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, они появились в Юго-Восточном, Западном и Новомосковском административных округах города.

«В общей сложности они рассчитаны более чем на три тысячи мест для учеников школ и примерно на 1,5 тысячи мест для воспитанников детских садов. Все объекты передаются в столичную систему образования», – уточнил заммэра.

Он подчеркнул, что эти образовательные учреждения стали важной частью социнфраструктуры в районах с новой застройкой.

Компании-застройщики построили их в рамках подписанных с Москвой соглашений об участии в развитии социальной и транспортной инфраструктуры. Новые проекты были укомплектованы всем необходимым для комфортного обучения.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в районах Люблино и Очаково-Матвеевское построили три детских сада суммарно на более 770 мест, в ТиНАО появилось также три детсада на свыше 800 воспитанников, а три школы с дошкольными отделениями на три тысячи мест уже открылись к новому учебному году.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков уточнил, что общая площадь построенных в 2024 году школ – почти 60 тысяч квадратных метров, а детсадов – свыше 22 тысяч квадратных метров.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве социнфраструктуры в городе.

