Ефимов: Девять производственных объектов построят на месте промзоны «Автомоторная»

Производства различного назначения построят по проекту комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны «Автомоторная» (Головинский район, САО). Новые объекты предусматривает утвержденный проект планировки территории, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В рамках реорганизации бывшей промзоны на севере столицы построят девять высокотехнологичных предприятий общей площадью 182 тысячи квадратных метров. Они станут частью современного микрорайона. Объекты разместят на участках площадью 9,4 гектара. В результате в Головинском районе появится более 1,8 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Ожидается, что объекты построят близ Автомоторной улицы. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, производственный комплекс будет состоять из девяти зданий площадью от 0,14 до 1,93 тысячи квадратных метров. Здесь будут находиться технопарки, объекты пищевой и легкой промышленности, а также полиграфической и издательской деятельности. Их спроектируют и разместят, учитывая актуальные требования к безопасности и экологичности и санитарные границы.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

