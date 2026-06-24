Ефимов: Девять новых домов построили по реновации в ЮВАО в 2026 году

Девять современных ЖК возвели на месте расселенных домов по программе реновации ветхого жилья в 2026 году в ЮВАО. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Девять новостроек возвели по программе реновации на юго-востоке столицы с начала года. Новые дома появились в пяти районах: в Кузьминках – четыре дома, в Люблине – два, в Капотне, Лефортове и Нижегородском по одному жилому комплексу. Здания соответствуют современным стандартам безопасности и качества. В квартирах – широкие коридоры, просторные кухни и санузлы. Для удобства будущих жителей на первых этажах оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Все пространство внутри и снаружи спроектировано в соответствии с принципами безбарьерной среды», – добавил Ефимов.

Программа подразумевает волновое переселение москвичей — на месте освобожденного жилья строят новое по программе реновации.

По словам представителей Департамента градостроительной политики, старые дома демонтируют по технологии «умный снос», минимизируя вред для окружающей среды и количество строительных отходов. Ожидается, что ключи от новых квартир по программе получат свыше 164 тысяч москвичей из ЮВАО, проживающих в 818 старых домах.

В свою очередь инспекторы Мосгосстройнадзора отметили, что на девяти объектах было проведено около 60 проверок качества примененных материалов и выполненного объема работ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, как в рамках программы реновации создается безбарьерная среда для маломобильных москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилых домов отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

