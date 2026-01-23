Ефимов: Девять медучреждений построили на севере Москвы с 2015 года под контролем ДГС
Девять современных медучреждений построили в САО под кураторством столичного Департамента гражданского строительства с 2015 года. Их суммарная площадь превысила 75 тысяч квадратных метров. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С 2015 года в Северном административном округе столицы возвели девять объектов здравоохранения общей площадью свыше 75 тысяч квадратных метров. Среди них поликлиники для взрослых и детей, современный флагманский центр в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени С.П. Боткина и другие объекты. Они построены с использованием энергоэффективных материалов и оснащены современным оборудованием, что позволяет москвичам получать качественную медпомощь», – отметил вице-мэр.
Новые объекты появились в районах Молжаниновский, Ховрино, Войковский, Савеловский, Дмитровский, Беговой, Тимирязевский и Левобережный.
По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, в семи объектах открылись поликлиники, их общая площадь — более 55 тысяч квадратных метров. Так, детско-взрослая поликлиника открылась в Беговом районе. Медучреждение построили по принципу безбарьерной среды. Кроме того, еще одна детско-взрослая поликлиника появилась в Дмитровском районе. Детское отделение рассчитано на 250 посещений в смену, взрослое — на 500 посещений в смену.
Также в 2023 году был построен семиэтажный флагманский центр при ММНКЦ имени С.П. Боткина, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Корпус может принять в сутки до 200 экстренных пациентов, которые получают диагностику, оперативное лечение и интенсивную терапию в течение суток после госпитализации.
Здесь также открыты девять разнопрофильных операционных — две малые, пять общего профиля, ангиографическая и гибридная. Для удобства доставки пациентов на крыше здания оборудована вертолетная площадка.
Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
