Ефимов: Девять аукционов на право КРТ проведут в Москве в 2025 году

Девять аукционов на право комплексного развития неэффективно используемых участков и части бывших промзон будут проведены в 2025 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москва продолжает работу по привлечению инвесторов к реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ). Город планирует в этом году провести торги на право реорганизации девяти площадок бывших промзон и неэффективно используемых участков. На них привлеченные инвесторы смогут возвести свыше 2,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 906 миллиардов рублей. Благодаря преобразованию участков будет создано около 14,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Новые городские кварталы со сбалансированной застройкой и всей необходимой инфраструктурой появятся в Новой Москве, а также на юго-западе, юго-востоке, северо-востоке и в центре Москвы.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, в Москве уже проведено 25 таких аукционов с участием как московских, так и региональных застройщиков. Комплексный подход дает возможность создавать для москвичей комфортную среду и позволяет предпринимателям развивать в столице экономически выгодные проекты. Он также отметил рост интереса застройщиков к аукционам по программе КРТ.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что 108 проектов КРТ были одобрены и перешли в стадию реализации к концу прошлого года. Ожидается, что в Москве будут построены 27,4 млн «квадратов» недвижимости.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.

