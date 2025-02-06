Ефимов: Девелоперы возвели семь детсадов в ТиНАО в 2024 году

Семь детсадов более чем на 1 800 воспитанников построили девелоперы в Новой Москве в 2024 году. Одно из дошкольных образовательных учреждений вошло в состав образовательного комплекса, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В прошлом году в ТиНАО за счет внебюджетных средств построили семь дошкольных учреждений суммарной площадью свыше 27 тысяч квадратных метров. Одно из них входит в состав образовательного комплекса. В итоге в 2024 году в округах появилось 1810 дошкольных мест. Два детских сада расположены во Внукове, столько же – в Коммунарке, остальные – в районах Бекасово, Щербинка и Троицк. По завершении строительных работ все семь детских учреждений передали в систему столичного образования», – подчеркнул вице-мэр.

Детские сады открываются в жилых кварталах. Это дает возможность москвичам выбирать детсад в пешей доступности от дома.

Так, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, одно из дошкольных образовательных учреждений площадью более 3 000 «квадратов» было построено в Щербинке в августе прошлого года. Детсад рассчитан на 250 воспитанников, в нем 10 групповых ячеек. Кроме того, в районе Внуково построили детский сад на 350 мест с 14 групповыми ячейками, его площадь — около 5 000 квадратных метров.

Особо пристальное внимание уделяется качеству возводимых в Москве детских садов. Как отметили в Мосгосстройнадзоре, в 2024 году было проведено 50 выездных проверок. Специалисты оценивали материалы и выполненные работы, в частности, их проверяли на предмет соответствия проектным решениям. По их результатам оформлялись заключения о том, что здания соответствуют требованиям проектной документации, после этого застройщикам выдавались разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в текущем году в Новой Москве построят и реконструируют 30 образовательных учреждений. Строительство социальных объектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

