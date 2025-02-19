Ефимов: Девелоперы построили на северо-западе Москвы 19 объектов образования за пять лет

За последние пять лет в районах Северо-Западного административного округа столицы девелоперы возвели почти 20 объектов образования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2020 года на северо-западе столицы за счет внебюджетных средств построили 19 объектов образования. Их совокупная площадь превышает 107,5 тысячи квадратных метров. Школы и детские сады появились в районах Хорошево-Мневники, Митино, Щукино и Покровское-Стрешнево», - уточнил заммэра.

Возведенные объекты рассчитаны на более чем 6 тысяч школьных и дошкольных мест. Только в прошлом году девелоперы построили на северо-западе свыше 37 тысяч квадратных метров образовательной инфраструктуры, в том числе два частных детских сада и крупный учебный комплекс. Обучаться в них смогут больше 1 тысячи воспитанников.

В начале текущего года завершилось строительство школы на 825 мест на территории ЖК Alia. По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в четырехэтажном здании разместится 33 учебных кабинета, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, творческие мастерские, спортзалы. На прилегающей территории есть спортивные площадки и теплицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 2024 год в Москве появился 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.

