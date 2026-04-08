Ефимов: Детскую поликлинику на 560 посещений в смену построят на юго-западе Москвы

Современную детскую поликлинику возведут на юго-западе Москвы. Как сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов, здание появится на Нагорной улице в районе Котловка. Медучреждение будет построено в рамках Адресной инвестиционной программы.

Как отметил Ефимов, площадь будущей поликлиники составит семь тысяч квадратных метров, кабинеты расположатся на пяти этажах. Врачи смогут принимать до 560 пациентов за смену.

«Внутри, помимо лечебного отделения, оборудуют зоны реабилитации, а также функциональной диагностики. В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы», – рассказал Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Все строительные работы будут оплачены из городского бюджета. Москва возводит поликлиники, подстанции скорой медицинской помощи и больницы, используя передовые технологии и высококачественные материалы, отметили в пресс-службе. Это не только создает комфортные условия для пациентов и медиков, но и продлевает срок службы зданий.

В Градостроительном комплексе сообщили, что первый этаж здания займут кабинеты дежурного врача, приема анализов, выдачи справок и направлений, а также реабилитации. Там же будет организован буфет. На втором этаже будут размещаться отделения педиатрии, профилактики, здорового ребенка, вакцинопрофилактики, а также вспомогательные помещения. Третий этаж будет вмещать кабинеты профильных врачей и зону функциональной диагностики. На четвертом будут зоны реабилитации, а последний, пятый этаж вместит зону лучевой диагностики и административные и служебно-бытовые помещения.

«В поликлинику будет поставлено современное оборудование. Здесь обустроят комфортные зоны ожидания и игровые уголки для юных пациентов. Проектом предусмотрено создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения», – добавил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

На прилегающей территории произведут комплексное благоустройство: установят освещение, проложат дорожки, разместят велопарковку и места для отдыха, высадят деревья и кустарники и установят малые архитектурные формы.

Строительство социального объекта будет проводиться в соответствии с целями и инициативами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

