Плати с комфортом: Иностранным туристам упростят расчёты в России

В России впервые запустили полноценное платежное решение Плати в России (Pay in Russia): оно упростит расчеты в ситуациях, где ранее требовались наличные, и позволит оплачивать такси, рестораны, проживание в отелях, покупки в торговых центрах, бронирования и развлечения с мобильного телефона по QR-коду — как онлайн, так и офлайн. Об этом в интервью НСН рассказал председатель правления «Промсельхозбанка» Владимир Курстак.

Ранее иностранным путешественникам приходилось адаптироваться к особенностям российской валюты, ввозить наличные средства, тратить время на их обмен и сталкиваться с ограничениями при оплате повседневных услуг. Теперь всё станет значительно проще.

Гости смогут свободно пользоваться городской инфраструктурой и производить оплату без дополнительных барьеров и сложностей на финальном этапе расчета.

В сервисе доступен расширенный лимит, который позволит иностранным туристам без ограничений покрывать базовые расходы, активнее включаться в гастрономический и культурный опыт, не забывая про посещение ресторанов, различных мероприятий, музеев, театров, а также совершать покупки. Сервис поможет тысячам гостей из Китая, стран Ближнего Востока и СНГ, которые лидируют по въездному турпотоку в РФ.

По словам председателя правления «Промсельхозбанка», введение такого платёжного решения позволит бизнесу сферы услуг увеличить доходы за счет удобных и привычных для туристов платежей.

«Сервис стимулирует рост потребления в сегментах HoReCa, ритейла, транспорта и досуга, напрямую влияя на выручку компаний, которые ранее, по оценкам АТОР и отраслевых экспертов, теряли до 30% потенциальных доходов из-за сложностей с наличными расчетами. «Плати в России» минимизирует упущенную выгоду, ранее оцениваемую в миллиарды рублей ежегодно, на фоне роста турпотока до 2 млн человек в 2025 году», - подытожил Курстак.

Как ожидается, сервис «Плати в России» поддержит рост въездного турпотока за счет удобных способов оплаты, повышения комфорта пребывания иностранных туристов и создания дополнительных возможностей для заработка бизнеса в сфере услуг.

