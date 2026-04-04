Ефимов: Детско-взрослая поликлиника в Некрасовке готова на 80%

На юго-востоке Москвы близится к завершению возведение детско-взрослой поликлиники, включая корпуса стоматологии и травмпункт. Работы ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы, а новое медицинское учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детско-взрослую поликлинику возводят в районе Некрасовка. Площадь здания превысит 15,4 тысячи кв. м. В медучреждении будут оборудованы два отделения: детское и взрослое, для которых предусмотрены отдельные входы. Готовность объекта составляет более 80 процентов», — сообщил Ефимов, слова которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

По его словам, для завершения работ осталось благоустроить фасад, проложить инженерные коммуникации, закончить отделку помещений и высадить деревья, цветники и газоны.

Руководитель столичного Департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что по адресу улица Маршала Еременко, вл.27, появятся диагностические службы, кабинеты участковых терапевтов, педиатров и узкопрофильных специалистов, включая рентген-диагностику, офтальмологический комплекс и УЗИ-кабинет.

Как уточнили в Градостроительном комплексе, отдельные зоны будут предусмотрены для самых маленьких пациентов, где им предоставят игрушки. Врачи получат возможность проводить перерывы в комнатах отдыха, а все помещения будут обеспечены эргономичной мебелью. Интерьеры будут отделаны светлыми материалами, создающими приятную атмосферу.