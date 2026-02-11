Ефимов: Детский сад в Филимонковском районе готов более чем на 70%

Новый детский сад, который сейчас строится в Филимонковском районе Новомосковского административного округа столицы, станет уже седьмым дошкольным учреждением в микрорайоне. Объект готов более чем на две трети, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Филимонковском районе продолжается строительство детского сада для 350 воспитанников. Он появится в составе формирующегося жилого комплекса. Сейчас в здании площадью пять тысяч квадратных метров завершены монолитные и кровельные работы, кладка стен и перегородок, остекление, черновая отделка помещений. Специалисты уже смонтировали уличное освещение. Сейчас идет чистовая отделка помещений, устройство фасада. Готовность объекта превышает 70%. После завершения работ детский сад передадут в систему столичного образования», – рассказал заммэра.

Отличительной особенностью внешнего облика здания дошкольного учреждения станут объемные элементы в зоне оконных проемов – они стилизованы под детские кубики разного размера. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, внутри проект предусматривает размещение 14 групп со спальной зоной и собственным буфетом, пищеблока, медицинского и процедурного кабинетов.

«Кроме того, внутри оборудуют музыкальный и физкультурный залы, несколько просторных кабинетов для дополнительных занятий. Многие помещения трансформируемые: специальные шторы позволят разделять пространство в зависимости от потребностей. В частности, в групповых ячейках спальные зоны отгораживаются на время отдыха детей», – раскрыл детали проекта глава департамента.

Особое внимание в проекте уделено отделке внутренних помещений. Для этого применяются безопасные материалы. На огороженной территории детсада обустроят игровые и две спортивные площадки, отдельно будет сформирована площадка для изучения правил дорожного движения. Дошкольное учреждение строят в составе жилого квартала «Первый Московский». Там уже сданы шесть детских садов на 1660 мест и четыре школы на 3850 учеников.

