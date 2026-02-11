Ефимов: Детский сад в Филимонковском районе готов более чем на 70%
Новый детский сад, который сейчас строится в Филимонковском районе Новомосковского административного округа столицы, станет уже седьмым дошкольным учреждением в микрорайоне. Объект готов более чем на две трети, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Филимонковском районе продолжается строительство детского сада для 350 воспитанников. Он появится в составе формирующегося жилого комплекса. Сейчас в здании площадью пять тысяч квадратных метров завершены монолитные и кровельные работы, кладка стен и перегородок, остекление, черновая отделка помещений. Специалисты уже смонтировали уличное освещение. Сейчас идет чистовая отделка помещений, устройство фасада. Готовность объекта превышает 70%. После завершения работ детский сад передадут в систему столичного образования», – рассказал заммэра.
Отличительной особенностью внешнего облика здания дошкольного учреждения станут объемные элементы в зоне оконных проемов – они стилизованы под детские кубики разного размера. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, внутри проект предусматривает размещение 14 групп со спальной зоной и собственным буфетом, пищеблока, медицинского и процедурного кабинетов.
«Кроме того, внутри оборудуют музыкальный и физкультурный залы, несколько просторных кабинетов для дополнительных занятий. Многие помещения трансформируемые: специальные шторы позволят разделять пространство в зависимости от потребностей. В частности, в групповых ячейках спальные зоны отгораживаются на время отдыха детей», – раскрыл детали проекта глава департамента.
Особое внимание в проекте уделено отделке внутренних помещений. Для этого применяются безопасные материалы. На огороженной территории детсада обустроят игровые и две спортивные площадки, отдельно будет сформирована площадка для изучения правил дорожного движения. Дошкольное учреждение строят в составе жилого квартала «Первый Московский». Там уже сданы шесть детских садов на 1660 мест и четыре школы на 3850 учеников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В КНР назвали США источником хаоса для международного ядерного порядка
- «Умный человек»: Почему Богомолов отказался от ректорства в Школе-студии МХАТ
- «Потом прибегают»: Автосервисы оценили попытки россиян сэкономить на ремонте
- В Центре Блохина сообщили, когда онковакцину введут в широкую клиническую практику
- Глава Минтруда назвал сварщиков и инженеров самыми востребованными профессиями
- Раскрыто, какие страны могут пополнить пул ядерных держав
- В России насчитали около 45 млн воробьев
- «Бог прыжков, Rammstein и краш»: Гуменник проиграл первую битву Малинину на Олимпиаде
- Австралийский сноубордист сломал шею на тренировке на Олимпиаде
- За два часа над Россией уничтожили десять украинских дронов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru