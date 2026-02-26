Ефимов: Детский сад построят в районе Южное Тушино по проекту КРТ
Новый детсад на 350 мест построят в районе Южное Тушино (СЗАО), были внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Развитие социальной инфраструктуры в шаговой доступности от жилых домов – важнейший фактор формирования комфортной городской среды. Изменения, внесенные в правила землепользования и застройки, позволят разместить детский сад на 350 мест на площади 1,12 гектара. Здание предельной площадью около шести тысяч квадратных метров появится по ориентировочному адресу: улица Фабрициуса, владение 31А. Его возведут на участке, который реорганизуют в рамках комплексного развития территории (КРТ). Благодаря образовательному учреждению также будет создано 35 новых рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Детский сад будет построен в районе со сложившейся городской застройкой. Поблизости находится парк «Дубовая роща “Маяк”».
Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, детский сад построят на внебюджетные средства. Проектом предусмотрены светлые просторные группы, спортивные и игровые зоны. Кроме того, планируется выполнить благоустройство территории площадью приблизительно два гектара.
В ПЗЗ указано, как можно использовать земельные участки, что позволяется на них строить и какие требования выдвигаются к проектированию и строительству зданий.
Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Нижегородском районе появится детский сад, форма которого напоминает стопки тетрадей.
Горячие новости
- Умерла сыгравшая Снежную Королеву актриса Наталья Климова
- Россиянам рассказали, как отстоять свои права в случае буллинга на работе
- В Госдуме рассказали, как бороться с буллингом в школах
- Вошли не в ту дверь: Ситуацию с собакой и курьером в «Додо» сравнили с «Муму»
- Российские путешественники установили в Антарктиде флаг RT
- В Госдуме заявили, что работодатель несет ответственность за буллинг в коллективе
- Ким Чен Ын заявил о полном отказе от связей КНДР с Южной Кореей
- Россиянам рассказали, как сэкономить на Турции и Мальдивах до 40%
- РКН предупредил о фейковых письмах о запрете на использование VPN-сервисов
- Вызов года: Экс-министр экономики предупредил россиян о скачке инфляции