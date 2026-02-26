Ефимов: Детский сад построят в районе Южное Тушино по проекту КРТ

Новый детсад на 350 мест построят в районе Южное Тушино (СЗАО), были внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Развитие социальной инфраструктуры в шаговой доступности от жилых домов – важнейший фактор формирования комфортной городской среды. Изменения, внесенные в правила землепользования и застройки, позволят разместить детский сад на 350 мест на площади 1,12 гектара. Здание предельной площадью около шести тысяч квадратных метров появится по ориентировочному адресу: улица Фабрициуса, владение 31А. Его возведут на участке, который реорганизуют в рамках комплексного развития территории (КРТ). Благодаря образовательному учреждению также будет создано 35 новых рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Детский сад будет построен в районе со сложившейся городской застройкой. Поблизости находится парк «Дубовая роща “Маяк”».



Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, детский сад построят на внебюджетные средства. Проектом предусмотрены светлые просторные группы, спортивные и игровые зоны. Кроме того, планируется выполнить благоустройство территории площадью приблизительно два гектара.



В ПЗЗ указано, как можно использовать земельные участки, что позволяется на них строить и какие требования выдвигаются к проектированию и строительству зданий.



Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Нижегородском районе появится детский сад, форма которого напоминает стопки тетрадей.

