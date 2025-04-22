Ефимов: Детский сад на 350 мест построят в Новой Москве НАО в 2026 году

В Филимонковском районе Новомосковского административного округа столицы построят детский сад на 350 мест. О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Детский сад площадью более пяти тысяч квадратных метров продолжают строить на улице Лаптева. Благодаря ему в районе появится дополнительные 350 дошкольных мест. Группы там запроектированы на всех трех этажах здания», - отметил он.

По его словам, все помещения оборудуют мебелью с учетом разного возраста будущих воспитанников. Строительство завершится в 2026 году, затем объект станет частью системы образования города.

Детский сад станет седьмым дошкольным учреждением в рамках развития района. Лифты и лестницы в здании будут оборудованы для перемещения людей с ограниченными возможностями. В каждой группе будут раздевалка, спальня и уборная, групповая комната, а также буфет. Таких групп будет 14.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в здании предусмотрены также административный и медицинский блоки, а еще музыкальный зал и физкультурный. А на территории специалисты возведут игровые и спортивные площадки.

Строительство социальных объектов в столице соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что обновленное здание школы №17 в Конькове откроется в сентябре.

