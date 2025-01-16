Ефимов: Детский сад на 350 мест построили в Новой Москве 

Строители возвели новый детский сад в составе ЖК «Новые Ватутинки» в районе Троицк (ТиНАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство социальных объектов рядом с домами ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства. Так, в районе Троицк на территории жилого комплекса появился детский сад на 350 мест. Он расположился на участке площадью свыше 1,2 гектара. Трехэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров рассчитано на 14 групп. Детский сад будет передан в систему столичного образования», — отметил вице-мэр.

В новом дошкольном учреждении на Мостовой улице создали доступную среду для маломобильных москвичей. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, здесь предусмотрены лифт, широкие коридоры и дверные проемы, а также безбарьерный вход. В детском саду находятся кабинет для занятий хореографией, пищеблок полного технологического цикла, физкультурный и музыкальный залы, групповые ячейки и игровое пространство.

Кроме того, в детсаду предусмотрена эксплуатируемая кровля, защищенная трехметровыми ограждениями из закаленного стекла. Здесь в хорошую погоду будут проходить занятия.

В свою очередь в Мосгосстройнадзоре заявили, что образовательное учреждение построили за один год и пять месяцев. Специалисты ведомства провели 11 проверок, во время которых оценивались качество применяемых материалов и выполненных работ.

Кроме того, рабочие озеленили и благоустроили прилегающую территорию — возвели спортивную площадку и оборудовали прогулочные зоны для детей.

Всего, по словам столичного мэра Сергея Собянина, в прошлом году в Москве возвели 81 объект социальной инфраструктуры.

