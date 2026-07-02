Ефимов: Детский сад на 250 мест строится в районе Внуково

Новый детский сад на 250 мест построят в московском районе Внуково (НАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Современный трехэтажный детский сад, рассчитанный на 250 детей, станет важной частью развивающегося жилого района. Объект готов на 60%. Девелопер выполнил устройство кровли, завершаются фасадные работы, внутри здания идет отделка помещений, а на прилегающей территории обустраивают прогулочные и спортивные площадки, высаживают деревья и кустарники. Общая площадь объекта составляет около 3,2 тысячи квадратных метров. Детский сад после окончания строительства передадут в столичную систему образования», – приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса столицы.

Проектом предусмотрены кабинеты для развивающих занятий, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы.

В столичном Департаменте градостроительной политики добавили, что в детсаду будут предусмотрены десять групповых ячеек, а также прогулочные площадки и благоустроенное пространство с малыми архитектурными формами, дорожками, теневыми навесами и зелеными насаждениями.

Здание оформят в спокойной, но в то же время выразительной цветовой гамме. В Мосгосстройнадзоре отметили, что ведомство контролирует строительство детского сада на всех этапах. Инспекторы Комитета провели семь выездных проверок качества фасадных и монолитных конструкций, а также применяемых материалов.

В Градостроительном комплексе столицы заявили, что детский сад появится в составе ЖК «Квартал Западный», а девелопером проекта является группа «Самолет».

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что за 14 лет в ТиНАО построили 238 социальных объектов.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

