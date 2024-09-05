Ефимов: Детский сад на 200 мест построят в столичном районе Щербинка

Детский сад на 200 мест построят в столичном районе Щербинка в рамках развития инфраструктуры жилого комплекса «Подольские Кварталы». О деталях проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь трехэтажного здания составит 3,8 тысячи квадратных метров. Детский сад рассчитан на дневное пребывание восьми групп. Объект планируется построить в следующем году», – сообщил он.

Детский сад станет частью городской системы образования. На первом этаже здания будут открыты группы для самых маленьких воспитанников, также предусмотрен медицинский блок и пищеблок полного цикла. На втором этаже появится спортивный зал, ребята постарше будут заниматься на третьем этаже.

Со своей стороны, главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов отметил, что облик учреждения был спроектирован с учетом застройки вокруг здания. Детский сад будет выполнен в светлых тонах с яркими акцентами. На прилегающей территории появятся деревья, строители оборудуют площадки для активных игр детей и для занятий спортом.

Инспекторы составили программу проверок, на данный момент было проведено два контрольных мероприятия, заверил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. Специалисты оценили качество используемых материалов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что до конца 2025 года в ТиНАО планируется построить 42 образовательных объекта: 21 детский сад и 21 школу. В строительстве активное участие принимают инвесторы.

