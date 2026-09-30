Ефимов: Детский сад на 200 мест построили в Останкинском районе
Детский сад построили в жилом комплексе на Сельскохозяйственной улице (район Останкино, СВАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Останкинском районе построили детский сад на 200 мест. Центральная часть объекта общей площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров возведена в три уровня, а другая часть корпуса имеет два этажа. Здание рассчитано на восемь групп, для каждой из которых предусмотрен функциональный блок, включающий раздевалку, игровую, спальню и буфет. В здании обустроен кабинет для развивающих занятий, а также многофункциональные залы для музыкальных занятий и физкультуры», — добавил Ефимов.
В детсаду также оборудовали медицинский блок и пищеблок полного цикла. При строительстве здания учитывались принципы безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также рабочие озеленили и благоустроили окружающую территорию.
Возведение детского сада контролировали специалисты Мосгосстройнадзора. Они провели пять выездных проверок. По их итогам было оформлено заключение о том, что здание соответствует требованиям утвержденной проектной документации.
Объект открылся в ЖК «Грин Парк» 1 сентября. В качестве застройщика выступила компания «ПИК».
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