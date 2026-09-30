Ефимов: Детский сад на 200 мест построили в Останкинском районе

Детский сад построили в жилом комплексе на Сельскохозяйственной улице (район Останкино, СВАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Останкинском районе построили детский сад на 200 мест. Центральная часть объекта общей площадью почти 4,3 тысячи квадратных метров возведена в три уровня, а другая часть корпуса имеет два этажа. Здание рассчитано на восемь групп, для каждой из которых предусмотрен функциональный блок, включающий раздевалку, игровую, спальню и буфет. В здании обустроен кабинет для развивающих занятий, а также многофункциональные залы для музыкальных занятий и физкультуры», — добавил Ефимов.

В детсаду также оборудовали медицинский блок и пищеблок полного цикла. При строительстве здания учитывались принципы безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также рабочие озеленили и благоустроили окружающую территорию.