Ефимов: Детский сад и школу построят в Коммунарке
Новый образовательный комплекс на 675 мест появится в районе Коммунарка в Новой Москве. Его построит девелопер в рамках договора с городом об участии в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры территории.
Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, комплекс будет включать детский сад и среднеобразовательную школу.
«Его возведут по адресу: квартал 70, земельный участок № 78/3. Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После завершения строительства инвестор передаст его в столичную систему образования», – пояснил заммэра.
Строительство объекта предусмотрено в рамках возведения жилого комплекса «1-й Саларьевский». Об особенностях образовательного комплекса рассказал глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, общая площадь трехэтажного здания составит 14 тысяч квадратных метров, а для школьных и дошкольных отделений предусмотрят отдельные входные группы.
«В составе комплекса, помимо групповых ячеек детского сада и учебных кабинетов школы, оборудуют спортивные помещения, медицинский кабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне создадут спортивные площадки, беговую дорожку длиной 60 метров и место для прыжков в длину», – уточнил Овчинский.
Отделка фасадов визуально разделит здание посредством разных материалов и цвета, но с сохранением единой колористической схемы. На территории обустроят физкультурно-спортивную и хозяйственную зоны, места для отдыха.
Комитет Государственного строительного надзора города Москвы будет осуществлять контроль на всех этапах работ, сообщил его руководитель Антон Слободчиков.
Как отметил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в этой работе город соблюдает принцип сбалансированной застройки. Так, с момента их присоединения к столице в июле 2012 там возведено и введено в эксплуатацию свыше 150 объектов образования, 20 из них – с начала 2024 года.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Российская игра «Смута» получит новую озвучку
- Автоэксперт Субботин рассказал о звуках, которые издаёт сломанный автомобиль
- Россиянам дали советы, как правильно просить о повышении зарплаты
- Минобороны РФ: ВС РФ освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области
- Мемориальную доску Юлиану Семенову открыли в «Доме на набережной» в Москве
- Четыре клуба РПЛ вошли в ТОП-100 самых дорогих по составу
- СМИ: Депутаты Ирана направили запрос в Совбез о создании ядерного оружия
- СМИ: Главу УФНС по ЯНАО задержали за взятку в виде Porsche Cayenne
- СМИ: У актера Василия Ливанова выявили опасное поражение мозга
- Башкирия возглавила топ регионов, где делают самый вкусный мед в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru