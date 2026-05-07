Ефимов: Детские спортплощадки в Москве будут строить с учетом новых требований

Разработку будущей жилой застройки и благоустройство общественных территорий в Москве будут осуществлять с учетом новых требований к проектированию, размещению и содержанию многофункциональных спортивных площадок для детей дошкольного, младшего и среднего возраста. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Теперь установлены минимальные размеры площадок: во дворах – от 150 квадратных метров, на общественных территориях – от 280 квадратных метров, а на общегородских зеленых территориях – не менее 380 квадратных метров. Предусматриваются также зоны для отдыха взрослых и наблюдения за ребенком», – уточнил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.



С появлением площадок нового формата городская среда в столице станет еще более комфортной и безопасной для семей с детьми. Помимо прочего, это расширит возможности для занятий спортом.



В Департаменте градостроительной политики уточнили, что при проектировании площадок намерены учитывать возраст детей. В разных зонах разместят многофункциональное оборудование, подходящее для конкретной возрастной группы.



Помимо занятий фитнесом, новые площадки предоставят детям возможность для самовыражения, цифровой игры, сенсорного познания и спокойного отдыха. Кроме того, на детских площадках предполагается организация пространства для художественно-прикладных занятий, включая лепку и рисование.

