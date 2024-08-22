Ефимов: Департамент городского имущества обработал 65 тысяч обращений за госуслугами

Порядка 65 тысяч обращений от физлиц и юрлиц за получением госуслуг было обработано столичным Департаментом городского имущества в 2024 году. При этом более 29 тысяч обращений затрагивают имущественно-земельную сферу, более 35,6 тысячи — жилищную сферу. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Правительство Москвы ведет системную работу по цифровизации и модернизации государственных услуг. Это делает взаимодействие города и граждан удобнее. У физических и юридических лиц популярны госуслуги, касающиеся операций с недвижимостью. За первые шесть месяцев за ними обратились почти 65 тысяч раз. Более 70 процентов заявок подали в электронном виде, при этом в имущественно-земельной сфере все запросы поступили онлайн», – отметил вице-мэр.

Всего департаментом предоставляется 28 услуг: семь — в жилищной сфере, 21 — в имущественно-земельной. Почти все они доступны только онлайн, в центрах госуслуг «Мои документы» доступны лишь пять услуг, касающихся жилищной сферы.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, самой популярной госуслугой в жилищной сфере стала «Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда». На втором месте — заключение договоров социального найма, третья по популярности госуслуга — приватизация квартир.

В имущественно-земельной сфере лидером по количеству обращений стала госуслуга «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации». На втором месте — «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке». «Бронза» — за госуслугой «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов».

В Департаменте информационных технологий добавили, что онлайн-услуги пользуются высоким спросом и у физических лиц, и у представителей бизнеса. Заявление можно подать в любое время в онлайн-режиме, на портале можно отследить статус предоставления услуги и получить результат.

Развитие электронных услуг и сервисов проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

